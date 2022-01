Il Papa: "Serve il lavoro che dà dignità". "Viviamo nella pandemia, Dio ci dia coraggio"

Papa Francesco ha celebrato la Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, nella ricorrenza della 55ma Giornata Mondiale della Pace. Tanti i temi toccati oggi da Bergoglio. «Vorrei proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura: il dialogo tra le generazioni, base per progetti condivisi; l’educazione, fattore di libertà, responsabilità e sviluppo; e il lavoro, per la realizzazione della dignità umana». Nell'omelia della messa a San Pietro ha detto: "La povertà scelta da Dio per venire nel mondo è una bella notizia per tutti, specialmente per chi è ai margini, per i rifiutati, per chi al mondo non conta. Dio viene lì: nessuna corsia preferenziale, nemmeno una culla! Ecco la bellezza di vederlo adagiato in una mangiatoia».

«Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne! Basta! Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità, non da un angelo, no direttamente: da una donna». Lo ha detto il Papa nell’omelia della Messa a San Pietro. «Il nuovo anno inizia nel segno della Madre. Lo sguardo materno è la via per rinascere e crescere. Le madri, le donne guardano il mondo non per sfruttarlo, ma perché abbia vita: guardando con il cuore, riescono a tenere insieme i sogni e la concretezza», ha aggiunto.

«C'è bisogno di gente in grado di tessere fili di comunione, che contrastino i troppi fili spinati delle divisioni». Lo ha detto il Papa nell’omelia della Messa dedicata a Maria Madre di Dio. «Le madri - ha proseguito Papa Francesco - sanno superare ostacoli e conflitti, sanno infondere pace. Così riescono a trasformare le avversità in opportunità di rinascita e in opportunità di crescita. Lo fanno perché sanno custodire, sanno tenere insieme i fili della vita».

"La Chiesa è madre, la Chiesa è donna", ha sottolineato Papa Francesco. Per il Papa "non possiamo trovare il posto della donna nella Chiesa senza rispecchiarla nella donna madre», «questo è il posto della donna nella Chiesa».

Il Papa chiede a Dio il coraggio per vivere questi tempi segnati ancora dalla pandemia del Covid. «Il nuovo anno - ha detto Francesco all’Angelus - inizia con Dio che, in braccio alla Madre e adagiato in una mangiatoia, ci incoraggia con tenerezza. Abbiamo bisogno di questo incoraggiamento. Viviamo ancora tempi incerti e difficili a causa della pandemia. Tanti sono intimoriti dal futuro e appesantiti da situazioni sociali, da problemi personali, dai pericoli che provengono dalla crisi ecologica, da ingiustizie e da squilibri economici planetari».

