Il Papa su crisi Ucraina: «Occorre fare ogni sforzo per la pace»

«Le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace». Lo ha detto papa Francesco all’Angelus, aggiungendo rivolto ai fedeli: «preghiamo in silenzio».

Il Papa si è poi soffermato sulle Beatitudini che "definiscono l’identità del discepolo di Gesù. Esse possono suonare strane, quasi incomprensibili a chi non è discepolo; mentre, se ci chiediamo come è un discepolo di Gesù, la risposta sono proprio le Beatitudini.

Il Pontefice si è soffermato in particolare sulla prima, «che è la base di tutte le altre": «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio».

«Beati voi, poveri - ha ripetuto -. Due cose dice Gesù dei suoi: che sono beati e che sono poveri; anzi, che sono beati perché poveri. In che senso? Nel senso che il discepolo di Gesù non trova la sua gioia nel denaro, nel potere o anche in altri beni materiali, ma nei doni che riceve ogni giorno da Dio: la vita, il creato, i fratelli e le sorelle, e così via. Sono doni della vita». E «anche i beni che possiede, è contento di condividerli, perché vive nella logica di Dio che è la gratuità. Il discepolo ha imparato a vivere nella gratuità».

