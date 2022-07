Il presidente della Repubblica Mattarella compie 81 anni

Compie oggi 81 anni il presidente della Repubblica, Sergio Mattatella. Il capo dello Stato, al suo secondo mandato al Quirinale, è nato a Palermo il 23 luglio del 1941. Mattarella è oggi in visita a Torino in occasione del 140° Corso Formativo Allievi Carabinieri e del 200° anniversario della Scuola Allievi Carabinieri del capoluogo piemontese. Dal mondo politico numerosi gli auguri al capo dello Stato, che ha ricevuto anche un telegramma di Papa Francesco. "In questo particolare frangente, segnato da non poche difficoltà e scelte cruciali per la vita del paese, lei continua a offrire un contributo fondamentale e imprescindibile, con gentile autorevolezza ed esemplare dedizione", scrive il Pontefice.

