Il Rubens sequestrato torna esposto a Palazzo Ducale

GENOVA, 03 GEN - Il quadro "Cristo risorto appare alla madre" di Rubens e bottega, sequestrato nei giorni scorsi, a seguito degli esiti di una indagine riguardante le vicende proprietarie dell'opera e non la sua autenticità, è tornato ad essere esposto alla mostra Rubens a Genova in corso al Palazzo Ducale di Genova. Ad annunciarlo lo stesso Palazzo Ducale di Genova che ha pubblicamente ringraziato la magistratura e i Carabinieri "per aver accordato la possibilità di esporre nuovamente il dipinto" come ha spiegato il presidente di Palazzo Ducale Genova Giuseppe Costa. L'opera, per rispettare le disposizioni conseguenti al sequestro, è stata però esposta in maniera particolare: un quadro nel quadro che permetterà di godere dell'opera ancora per un mese, fino alla chiusura della esposizione. "Si tratta di un'operazione eccezionale - ha dichiarato Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura - che consente di condividere ancora per qualche tempo un dipinto che, dal punto di vista storico-artistico, ha una storia davvero interessante da raccontare. È anche una bella giornata di collaborazione, di rete e di grande soddisfazione per la nostra Fondazione che ha visto accolta dalle autorità una proposta innovativa e coraggiosa".

