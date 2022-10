Ilary Blasi multata dopo video Rolex, auto in sosta vietata

ROMA, 12 OTT - Il video davanti al negozio di Rolex sarebbe costato ad Ilary Blasi un multa di 42 euro. Infatti mentre la conduttrice postava sui social la 'storia' dove prendeva in giro Francesco Totti che l'aveva accusata di avergli fatto sparire la collezione di orologi, la pattuglia Gruppo Centro della Polizia Locale, il 4 ottobre intorno alle 15, avrebbe sanzionato la sua Smart in via Belsiana, poiché in sosta vietata. Chiamato anche il carro attrezzi ma visto che la Blasi è arrivata in pochi minuti, la multa è stata contestata direttamente a lei senza bisogno di rimuovere l'auto.

