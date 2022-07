illycaffè: in 2021 più ricavi, redditività in ripresa

TRIESTE, 29 LUG - Ricavi consolidati in crescita a 500 milioni di Euro (+17,4%); EBITDA a 61,6 milioni, in aumento (+16,7%) rispetto al 2020, ma al di sotto dei livelli pre-pandemia (-11,4% rispetto al 2019); EBIT a 20,7 milioni; Utile netto a 11,9 milioni. Infine la Posizione finanziaria netta è in miglioramento del 9,9% attestandosi a 123,5 milioni di euro grazie a una solida generazione di cassa. Sono i principali dati del bilancio consolidato 2021 di illycaffè Spa approvati dal CdA. Il bilancio è caratterizzato da ricavi in crescita rispetto al 2020 e in linea sul 2019 e un profilo di redditività in miglioramento rispetto al 2020, anche se ancora inferiore rispetto ai livelli pre-pandemia. I ricavi sono trainati da una progressiva ripresa nei consumi fuori casa e dai risultati positivi nei canali Home (principalmente e-Commerce e Modern Trade). Un trend dall'andamento analogo in Italia, area EMEA, Usa e mercato asiatico. Cristina Scocchia, a.d. di illycaffè, per il 2022 prevede "una crescita profittevole, guidata da chiare scelte strategiche e da un'efficiente allocazione delle risorse", puntando "di più sul posizionamento distintivo del brand illy".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA