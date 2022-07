illycaffè: nel semestre ricavi ed Ebitda in crescita

TRIESTE, 29 LUG - I ricavi consolidati nel primo semestre del 2022 di illycaffè hanno registrato un incremento del 21% rispetto al 2021; l'Ebitda è risultato in crescita rispetto al 2021, beneficiando dell'accelerazione dei ricavi e della crescente efficienza operativa derivante da una forte focalizzazione strategica sui driver di crescita di lungo periodo. I ricavi del canale Ho.Re.Ca., sostenuti da un graduale recupero dei consumi fuori casa, hanno registrato una crescita a doppia cifra rispetto al 2021 riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemia, in particolare in Italia, dove i ricavi sono cresciuti del 30% rispetto al 2021 grazie ad un'accelerazione del tasso di acquisizione di nuovi clienti, in particolare nel segmento premium, e all'incremento dei consumi medi. Anche i ricavi dei canali HOME sono risultati in crescita rispetto al 2021. In particolare, i ricavi del canale online sono incrementati dell'11% rispetto al 2021 guidati da Stati Uniti e Cina. Negli Stati Uniti, infatti, mercato prioritario nel piano industriale, i ricavi sono a +34% rispetto al 2021 per effetto delle performance positive nella grande distribuzione, del rafforzamento della collaborazione con Amazon e della ripresa del canale foodservice. Anche gli altri mercati in cui il gruppo è presente hanno registrato una forte crescita dei ricavi rispetto al 2021. In particolare, in Cina i ricavi sono incrementati del 16% rispetto al 2021 trainati dall'on-line. Nonostante la continua pressione sui margini legata agli aumenti dei costi delle materie prime, e dei costi logistici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA