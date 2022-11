Imbiancati rilievi in Casentino e Pratomagno

AREZZO, 23 NOV - La neve ha imbiancato i rilievi della montagna aretina in particolare in Casentino e in Pratomagno. I fiocchi sono caduti in maniera copiosa, ieri, soprattutto nella zona del santuario della Verna. Qualche difficoltà si è registrata più in basso per la circolazione resa difficile dalla pioggia mista a neve. Neve abbondante anche in Pratomagno dove la prima nevicata si era verificata sabato scorso. Attualmente non ci sono problemi per la circolazione consigliata con gomme specifiche sui passi.

