Imbrattata sede La Stampa. Direzione, "non ci condizionano"

TORINO, 01 AGO - "Questa notte la sede del nostro giornale, a Torino, è stata assalita e imbrattata da vandali no war, no vax, ma soprattutto 'no brain'. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e violenza. Continuiamo a lavorare in tutta tranquillità e a garantire un'informazione corretta, libera e plurale". Questa la reazione, firmata dalla direzione del quotidiano, alle scritte comparse sulla sede torinese. Solidarietà ai giornalisti e condanna per l'accaduto sono arrivate in giornata dalla politica e dagli organismi di categoria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA