In 300 a rave party nel Grossetano, bloccato da forze ordine

CINIGIANO, 10 APR - Un raduno non autorizzato con circa 300 persone che avevano raggiunto la località Poggi del Sasso, nel Comune di Cinigiano (Grosseto), sulle pendici dell'Amiata, iniziato la scorsa notte e che sarebbe dovuto proseguire anche nei giorni prossimi, è stato bloccato dalle forze dell'ordine che hanno impedito l'afflusso di numerose persone e convinto i partecipanti ad abbandonare l'area "Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine che, anche grazie al coinvolgimento del reparto mobile della polizia di Stato e dei carabinieri e di un elicottero dell'Arma, hanno prontamente proceduto a cinturare la zona e impedire l'arrivo di numerosi altri partecipanti - spiega la prefettura in una nota -, bloccando anche un mezzo che avrebbe voluto far giungere sul posto numerose casse acustiche e generatori di elettricità". Dopodiché, a seguito di una riunione in prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, le forze dell'ordine hanno invitato i promotori a spegnere le casse acustiche e a desistere definitivamente dal tentativo di proseguire il rave. "Desidero congratularmi con le forze dell'ordine - ha commentato il prefetto di Grosseto, Paola Berardino - per il grande coordinamento e il tempestivo spiegamento di forze che ha evitato l'afflusso di un numero ben maggiore di persone e scoraggiato gli organizzatori dal proseguire nel loro intento. Grazie all'attività info-investigativa svolta, è stato immediatamente attivato il dispositivo di vigilanza e controllo del territorio anti-rave messo a punto nelle scorse settimane".

