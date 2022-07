In Alto Adige giornata più calda, vicini a record storico

BOLZANO, 18 LUG - "In Alto Adige le temperature continueranno ad aumentare nei prossimi giorni. Oggi è stata la giornata più calda dell'anno con 38 gradi in Val d'Adige. Nella seconda metà della settimana farà ancora più caldo e ci avviciniamo ai 40 gradi. Resta da vedere se la soglia verrà effettivamente superata. Il record storico in Alto Adige è di 40,1 gradi, registrato l'11 agosto 2003 a Termeno". Lo spiega all'ANSA il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Purtroppo non sono ancora in vista piogge significative. Mercoledì e giovedì ci saranno alcuni temporali di calore, ma questi non potranno alleviare la siccità acuta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA