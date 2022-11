In arrivo un nuovo ciclone nel weekend, rischio alluvioni

ROMA, 23 NOV - Durerà poco la tregua seguita al ciclone-lampo di ieri: un altra perturbazione è in arrivo nel weekend e colpirà zone idrogeologicamente fragili, con un aumento del rischio alluvioni e frane. Infatti anche il nuovo ciclone colpirà zone già interessate negli ultimi 2 mesi da frequenti nubifragi e fasi di maltempo: le regioni meridionali e parte di quelle centrali, in particolare il Lazio esposto alle correnti occidentali perturbate. E proprio su queste zone torneranno le piogge ad iniziare da venerdì pomeriggio da Sardegna, Lazio e Toscana. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che precisa come "avremo un'intensificazione delle piogge su tutto il Centro-Sud mentre il Nord resterà all'asciutto. Attenzione poi - conclude - all'ultima domenica di novembre che potrebbe far registrare fenomeni decisamente forti sulla fascia ionica". Nel dettaglio: Mercoledì 23. Al nord: sole ma freddo al mattino. Al centro: ancora qualche pioggia in Sardegna, migliora altrove. Al sud: rovesci diffusi sul basso Tirreno, miglioramento altrove. Giovedì 24. Al nord: soleggiato. Al centro: sereno salvo qualche nebbia notturna. Al sud: ancora rovesci sul basso Tirreno, soleggiato altrove. Venerdì 25. Al nord: nebbie notturne poi parziale aumento delle nubi. Al centro: peggioramento intenso sulla Sardegna. Al sud: tempo più soleggiato poi in peggioramento serale. Tendenza: sabato maltempo diffuso al Centro-Sud e su Emilia Romagna, domenica situazione potenzialmente alluvionale sui settori ionici.

