In autostrada intasata a Genova safety car con fiocco rosa

GENOVA, 13 GIU - Una safety car con fiocco rosa ieri mattina per la polizia stradale di Genova. Una pattuglia ha scortato una donna in travaglio che, per paura di rimanere imbottigliata nel traffico dei vacanzieri in Liguria, ha chiesto aiuto per raggiungere l'ospedale. Gli agenti hanno così accompagnato marito e moglie fino al Gaslini dove, pochi minuti dopo l'arrivo, è nata la piccola Anita. La coppia arrivata al casello di Genova Pegli, in A10, ha visto gli agenti fermi per controlli e si è avvicinata. Il conducente, trafelato, ha spiegato che la moglie al nono mese di gravidanza, aveva iniziato il travaglio. Verificate la condizione dei (futuri) genitori e del traffico, i due agenti hanno iniziato una speciale scorta fino al reparto maternità dell'ospedale Gaslini. Ad accogliere la piccola i sorrisi di Joel, Giorgia, novelli papà e mamma, e dei due agenti della stradale di Genova.

