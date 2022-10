In calo i positivi al Covid ma aumentano i ricoveri in Umbria

PERUGIA, 23 OTT - Diminuisce il numero dei positivi al Covid in Umbria, ma prosegue l'aumento dei ricoverati. Secondo i dati della Regione aggiornati a oggi, domenica 23 ottobre, gli attualmente positivi sono 6.854 (7.145 sabato), con un calo del 10,5 per cento su base settimanale. Bisogna risalire ai primi giorni del mese in corso per tornare a un dato inferiore a 7mila. Prosegue tuttavia l'aumento del numero dei ricoverati: sono 228 (127, stabili, in area medica Covid), sette in più nelle ultime 24 ore, in crescita lenta ma costante da giorni, con un più 9,5 per cento in una settimana. Scendono invece da cinque a quattro i posti occupati nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno non si registrano altri decessi, i nuovi casi accertati sono 627 e i guariti 918. Sono stati analizzati 3.347 tamponi, tra test antigenici e molecolari. Il tasso di positività scende a 18.73 per cento: era 19,01 sabato e 19,42 domenica scorsa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA