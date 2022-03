BOLOGNA, 26 MAR - Tante persone in fila anche a Bologna per il lancio di Moonwatch, l'ultimo orologio Swatch. Davanti al negozio del brand in via D'Azeglio, a due passi da piazza Maggiore, soprattutto giovani sono in coda dalla notte e sembra che a metà mattina gli orologi disponibili siano già quasi esauriti. Diversi anche i curiosi che si fermano a osservare la fila e a chiedere il motivo dell'assembramento.

