In fiamme stabilimento balneare nel Catanzarese, indagini

CROPANI, 12 AGO - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato nella notte uno stabilimento balneare a Cropani Marina. Nessuna ipotesi viene esclusa sulle origini del rogo. Le fiamme hanno interessato parte della veranda, la zona bar ed il retrostante locale adibito a magazzino dispensa. Inoltre annerimento delle pareti dovuto al fumo denso all'interno della struttura. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Sellia Marina con il supporto di un'autobotte. L'intervento è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi del rogo all'intero stabilimento con struttura in legno. Non si registrano danni a persone né alla struttura portante del locale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina che hanno avviato gli accertamenti per fare luce sull'accaduto.

