In Italia 7 le segnalazioni di epatiti sospette

ROMA, 22 APR - Sarebbero già 7 le segnalazioni da varie parti d'Italia di epatiti "di natura da definire" fra bambini che causano forme acute, come gia' registrato in altri paesi europei. I casi segnalati, compreso quello del piccolo di 3 anni (e non 4 come precedentemente scritto) ricoverato all'Ospedale Bambino Gesu', sono tutti da confermare e sono in corso le analisi. Ogni anno, spiegano fonti sanitarie, ci sono casi di epatiti la cui origine non è nota ma è la frequenza di queste segnalazioni che ha fatto scattare l'allerta. Il ministero della Salute ha inviato informative alle Regioni dal 14 aprile.

