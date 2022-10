In migliaia a un rave party, Piantedosi ordina di liberare l'area

Migliaia di persone, tra cui molti stranieri, si sono radunate da ieri sera in un capannone abbandonato a nord di Modena, dove è in corso un rave party di Halloween 'Witchtek'. Blocchi stradali, code e traffico in tilt nella zona a Nord di Modena dove è stato organizzato il Rave Party. Pesa anche la concomitanza con il salone degli sport invernali 'SkiPass' in fiera, in corso da ieri che attira molti visitatori. La situazione viene tenuta sotto controllo da polizia e carabinieri e, per motivi di sicurezza, sono state chiuse le uscite autostradali sull'A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia Lamberto Giannini di adottare, raccordandosi con l'Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l’evento in corso. Inoltre, sembra che il ministro porterà domani in Consiglio dei ministri una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere.

«Siamo tutti tranquillissimi, ascoltiamo musica e balliamo», dice un ventenne partecipante al Rave party Witchtek in corso da ieri sera a Modena. Siete preoccupati dell’ipotesi di uno sgombero? «Non credo che lo faranno, c'è troppa gente... e ne deve arrivare altra. E’ una manifestazione, ci sono divertimento e musica, non c'è molto spazio per i ragazzi adesso», dice ai giornalisti presenti.

Il clou dell’evento dovrebbe essere la giornata di oggi e soprattutto la notte. «La gente si diverte come può e come vuole - continua il ragazzo - nessuno fa troppe cazzate. Questo è un capannone abbandonato, cosa ci fanno? Finché non lo utilizzano noi montiano due casse e ascoltiamo musica. Ma vogliamo tutti tornare a casa, io devo farmi sette ore... lavoriamo anche noi».

