In Toscana codice giallo per vento e mareggiate

FIRENZE, 07 APR - E' stato esteso a domani, venerdi' 8 aprile il codice giallo per vento e mareggiate in Toscana. Il forte vento di libeccio, annunciato ieri dal pomeriggio di oggi, continuera' a soffiare sulla Toscana anche domani. E' atteso infatti un ulteriore rinforzo dei venti da sud-ovest, con le raffiche più forti previste sull'arcipelago a nord di Capraia e sui crinali dell'appenino e versanti sottovento, ma - di minore intensità - anche lungo la costa settentrionale, sulle zone collinari centrali e settentrionali e localmente in pianura. Moto ondoso in aumento, in particolare al largo. Per questi motivi la Sala operativa conferma il codice giallo anche per la giornata di domani.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA