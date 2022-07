In Umbria più ricoverati Covid ma scende numero nuovi casi

PERUGIA, 18 LUG - Salgono a 293, nove in più di domenica, i ricoverati Covid in Umbria. Scendono invece a otto, da nove, i posti occupati nelle rianimazioni e si registra un altro morto per il virus. Emerge dai dati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 662 nuovi casi (795 lunedì della scorsa settimana) e 635 guariti, con gli attualmente positivi in lieve cresciti a ora 23.447, 26 in più. Sono stati analizzati 1.945 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 34 per cento, in deciso calo rispetto al 39,86 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.

