In Umbria ricoverati Covid scendono da due giorni

PERUGIA, 07 LUG - Scendono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 213 a oggi, cinque in meno, nei reparti ordinari e sei, erano sette, nelle rianimazioni. Secondo i dati della Regione si registra però una nuova vittima per il virus, 1.885 dall'inizio della pandemia. Tra mercoledì e giovedì sono stati accertati 1.872 nuovi casi e 982 guariti, con gli attualmente positivi ora 19.077, 889 in più. Sono stati analizzati 5.528 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 33,8 per cento, in calo rispetto al 34,3 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA