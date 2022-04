In Umbria scendono i ricoverati Covid negli ospedali

PERUGIA, 27 APR - Riprende la discesa dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 224, al 27 aprile, sei in meno rispetto al giorno precedente, con quattro posti occupati nelle rianimazioni, erano cinque. Emerge dai dati della Regione. In base ai quali dal 22 aprile scorso non si registrano nuovi morti legati al virus. Nell'ultimo giorno sono emersi 1.127 nuovi contagi e 1.268 guariti, con gli attualmente positivi in calo a 12.309, 141 in meno. Sono stati analizzati 9.294 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 12,1 per cento (13,86 martedì, in calo anche rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana quando era 15,5 per cento).

