In Umbria si ferma crescita attualmente positivi Covid

PERUGIA, 25 MAR - Fa registrare 1.927 guariti dal Covid a fronte di 1.926 nuovi casi il bilancio dell'ultimo giorno della pandemia in Umbria. Sul sito della Regione segnalati altri quattro morti, con gli attualmente positivi ora 21.551, cinque in meno rispetto a giovedì mentre venerdì della scorsa settimana si era registrato un più 983. Sono stati analizzati 2.338 tamponi e 8.299 test antigenici, per un tasso di positività del 18,1 per cento (era 16,2 giovedì e 20 lo stesso giorno della scorsa settimana). I ricoverati negli ospedali sono 204, uno in più, quattro dei quali nelle terapie intensive, dato invariato nell'ultimo giorno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA