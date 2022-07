Incendi: a Bertinoro fuoco sulla rupe che domina il centro

FORLI, 28 LUG - Si sono conclusi in mattinata gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona di Bertinoro (Forlì-Cesena) interessata nella scorsa serata da un pericoloso incendio. L'allarme è scattato attorno alle 20.30 di ieri sera quando fumo e fiamme si sono improvvisamente levate dai fianchi di una rupe che domina il centro storico cittadino, a poca distanza da diverse abitazioni e dalle sovrastanti Rocca, Casa della Carità e Centro universitario. L'area interessata dal rogo non è particolarmente ampia, circa 2.400 metri quadrati, data la conformazione del terreno a strapiombo, ma l'intervento dei pompieri è stato reso molto difficoltoso a causa del vento che alimentava il dilagare del rogo e per la possibilità di utilizzare una sola strada, stretta e in forte pendenza, per raggiungere con le autobotti la zona a fuoco. La quasi totalità dei residenti in centro storico ha seguito con apprensione le operazioni di contenimento e spegnimento dell'incendio, il cui pennacchio di fumo era visibile, data la posizione elevata del 'balcone di Romagna', a svariati chilometri di distanza. Non si segnalano danni a persone o cose. Per chiarire le cause scatenanti il fuoco sono in corso indagini da parte degli esperti dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti. L'ipotesi al momento più probabile è un mozzicone di sigaretta, o qualche cosa di infiammabile, lasciato cadere dall'alto della rupe.

