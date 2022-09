Incendi: case e aziende lambite da fuoco in Sardegna

CAGLIARI, 17 SET - Mezzi aerei in azione a Decimoputzu (sud Sardegna) e Berchidda (Gallura) per spegnere incendi vicino ad aziende e abitazioni. A Decimoputzu le fiamme si sono sviluppate vicino alla strada provinciale 3, danneggiando alcune serre. Il rogo è divampato poco dopo le 14 e alimentato dal forte vento di maestrale si è velocemente propagato raggiungendo le serre e anche un deposito di attrezzi. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Iglesias e del Comando provinciale di Cagliari. Insieme a loro hanno operato il Corpo forestale, i volontari della protezione civile e un elicottero della flotta regionale antincendio. Durante le operazioni sono state messe in sicurezza anche alcune bombole di gpl trovate in un terreno privato. Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica. Fiamme anche vicino al centro abitato e alle aziende agricole di Berchidda. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 13. Sul posto vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e due Canadair.

