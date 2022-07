Incendi:Fvg, avanza ancora su Carso, preoccupa fuoco Taipana

TRIESTE, 29 LUG - L'incendio sul Carso, a San Michele frazione di Savogna d'Isonzo e Devetachi (Gorizia), ha continuato a svilupparsi nel corso della notte ma non è avanzato in modo significativo. Lo ha reso noto il vice governatore della Regione Fvg con deleghe alla Protezione civile e alla Salute Riccardo Riccardi, precisando che invece le preoccupazioni maggior in questo momento sono suscitate dall'incendio divampato in un'altra zona del Fvg, una settantina di chilometri più a Nord ma sempre a ridosso del confine con la Slovenia, nel Comune di Taipana (Udine). Comunque, in regione è previsto si alzino in volo due Canadair, tre elicotteri; altri due Canadair, in precedenza impegnati da missioni all'estero, dovrebbero arrivare nel corso della mattina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA