Incendi in serie a Pesaro, denunciati due 16enni

ANCONA, 10 SET - Due 16enne sono stati denunciati a piede libero dalla polizia, perché ritenuti degli incedi a due vetture, un camper e 7 cassonetti messi a segno in due giorni a Pesaro. Proprio l'ultimo atto, il rogo appiccato ad un camper parcheggiato sotto un ponte dell'autostrada A14, ha danneggiato la struttura autostradale, senza comprometterne la struttura. Si sono staccate fibre di carbonio ed è stato annerito il manufatto. Sul posto, i tecnici di Autostrade per verificare i danni, che ammontano a non meno di 300mila euro. I due ragazzini, che hanno ammesso tutto, dicendo di averlo fatto per gioco e noia, sono stati individuati dopo una mobilitazione delle forze dell'ordine senza precedenti per le strade della città. Oltre agli incendi, è stata danneggiata anche un'auto con lancio di blocchetti di porfido. L'indagine passa ora alla Procura dei minori di Ancona.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA