Incendio appartamento Milano, vigili fuoco indagano su cause

MILANO, 11 LUG - Sono al lavoro da stamani, a Milano, i vigili del fuoco della Sezione investigativa del Comando provinciale di Milano incaricata dall'autorità giudiziaria di eseguire i rilievi tecnici sull'incendio divampato ieri in una palazzina in via Vespri Siciliani, che ha causato il ferimento di otto persone, due delle quali sono gravi. Secondo i primi accertamenti, a causare le fiamme potrebbe essere stata una imprudenza o una distrazione. L'appartamento al secondo piano dove è divampato l'incendio era abitato regolarmente. La padrona di casa, Grazia R. di 51 anni è stata trasportata in ospedale per accertamenti. E' probabile che già questa mattina sia stata ascoltata dai carabinieri, che intendono capire cosa sia accaduto. L''appartamento è stato dichiarato inagibile. Analoga decisione è stata presa dai vigili del fuoco per quelli adiacenti, nonostante abbiano tenuto dal punto di vista strutturale. In tutto sono state evacuate 17 persone. Restano intanto gravi le condizioni dell'anziano, ricoverato in Rianimazione al Policlinico perché intossicato; al San Carlo è invece ricoverata, non in pericolo di vita, una 84enne. Degli altri sei ricoverati, quattro, in codice giallo, sono stati o dimessi o trattenuti in osservazione. Tutti hanno riportato vari livelli di intossicazione da fumo; nessuno risulta ustionato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA