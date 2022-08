Incendio in abitazione in Calabria, morta disabile

BIANCO, 10 AGO - Una donna di 76 anni, con problemi di disabilità fisica, è morta nella sua casa a Bianco, nella Locride, a causa di un incendio che si è sviluppato per cause accidentali nell'abitazione. Il cadavere della donna è stato trovato in cucina, da dove, secondo i primi accertamenti, si sono sviluppate le fiamme. La persona che viveva con la vittima e che l'assisteva non ha potuto soccorrerla a causa della rapidità con cui si é propagato l'incendio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Bianco. La casa in cui si è sviluppato l'incendio si trova in uno stabile di sei piani. Nessuna altra abitazione dell'edificio è stata danneggiata dalle fiamme. Secondo quanto hanno accertato i vigili del fuoco, la donna non é riuscita a mettersi in salvo a causa della sua disabilità motoria. Il corpo senza vita della donna è stato trovato dai vigili del fuoco all'ingresso della veranda della cucina, dove la disabile era solita dormire. La persona che era insieme alla vittima e che non è riuscita a prestarle soccorso è una parente della donna. È stata lei a chiamare il 115 per dare l'allarme, ma quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto la disabile era già morta. Nessun dubbio, secondo quanto è stato accertato dai vigili, sulle cause accidentali dell'incendio.

