Incendio in appartamento nel milanese, soccorso anche bimbo

SOLARO, 02 MAR - Un incendio è divampato questo pomeriggio intorno alle 17 nell'appartamento al quarto piano di in un condominio in piazza San Pietro a Solaro, nel milanese. Da una prima ricostruzione, le fiamme si sono propagate dalla camera da letto della casa di una famiglia di origine straniera che è riuscita immediatamente a scendere e a dare l'allarme. Una famiglia composta da mamma, papà e bambino di 7 mesi, che abitava al piano superiore, ovvero al quinto piano, è invece salita sul tetto per rifugiarsi dal fuoco ed è rimasta lì fino all'intervento dei soccorsi. Non riuscivano infatti a scendere in strada per via del fumo che aveva già invaso la tromba delle scale. Sono stati trasportati in ospedale a Garbagnate in codice giallo ma non hanno riportato gravi conseguenze. L'appartamento da cui è partito l'incendio resta inagibile ma fortunatamente le fiamme sono state spente nel giro di poche ore, senza conseguenze per le abitazioni degli condomini. Sul posto sono intervenute ambulanze e diversi mezzi dei vigili del fuoco da Garbagnate, Rho, Legnano e Monza.

