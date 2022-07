Incendio in torrefazione 'Guglielmo', da accertare le cause

CATANZARO, 28 LUG - Un incendio è divampato stamani, per cause ancora da accertare, nella torrefazione "Caffè Guglielmo" a Copanello di Staletti, nel catanzarese. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e del distaccamento di Soverato. Il rogo, divampato poco dopo le 5, ha interessato numerose cataste di pedane in legno, sacchi in materiale plastico e quattro autovetture parcheggiate nel piazzale interno dello stabilimento tra due capannoni adibiti a deposito di materie prime e prodotti utilizzati durante la lavorazione. I vigili del fuoco, grazie al tempestivo e massiccio intervento, sono riusciti a mettere in sicurezza il sito estinguendo completamente le fiamme ed evitando il propagarsi delle stesse all'interno delle strutture. L'incendio ha provocato l'annerimento delle facciate esterne dei capannoni per il denso fumo sprigionatosi dalla combustione e la deformazione di alcune saracinesche a causa delle alte temperature. Nessun danno a persone ed alle strutture. Sono in corso accertamenti sull'origine dell'incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

