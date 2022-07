Incendio in villetta a Roma, morte due persone

ROMA, 11 LUG - Due persone sono morte questa notte a Roma a causa di un incendio scoppiato in una villetta in via degli Estensi, nella zona della Pisana. Intorno alle 2,45 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Durante le operazioni, all'interno dell'immobile , sono state trovate prive di vita due persone, si tratterebbe di madre e figlio che vivevano nella villetta. Sul posto anche personale del 118 e forze dell'ordine.

