Incendio palazzo Genova, procura indaga su lavori tetto

GENOVA, 16 FEB - Il rogo che due sere fa ha distrutto l'ultimo piano di un condominio in via Piacenza sarebbe stato causato da un cannello a gas usato per l'impermeabilizzazione del tetto. È questa l'ipotesi su cui indaga la procura di Genova che nelle prossime ore aprirà un fascicolo per incendio colposo. Nel mirino i lavori eseguiti dagli operai della ditta Fb srl che stavano riposizionando la grondaia e impermeabilizzando il tetto. Secondo gli investigatori, il cannello a gas sarebbe stato appoggiato ancora incandescente. L'attrezzo è stato sequestrato così come l'appartamento completamente distrutto e da chi, nel pomeriggio, erano stati segnalati "buchi" sul soffitto. Per l'incendio sono state sfollate 96 persone che grazie ai vigili del fuoco stanno recuperando vestiti e oggetti di prima necessità.

