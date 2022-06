Incendio Stromboli: sindaco Lipari presenta esposto

STROMBOLI, 02 GIU - Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni ha presentato un esposto denuncia ai carabinieri dopo il disastroso incendio divampato il 25 maggio a Stromboli. Sul rogo indaga la procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. "Da quanto è trapelato - dice il sindaco Giorgianni - sembrerebbe che il rogo sia scaturito sul set cinematografico della fiction Rai 'Protezione civile' durante la simulazione di un incendio per fini cinematografici". Il sindaco Giorgianni ha confermato che per la data del 25 maggio il Comune non ha concesso alcuna autorizzazione a nessuna troupe cinematografica per l'accesso alla zona sommitale dell'isola, né per accendere roghi, per simularne e per effettuare riprese cinematografiche. Esposti sono stati preannunciati anche da Pro Loco di Stromboli, Federalberghi e Italia Nostra.

