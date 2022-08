Incendio Volpiano: Arpa, verifiche sull'aria di Torino

TORINO, 04 AGO - L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) sta verificando "l'eventuale alterazione dei parametri misurati con la rete dell'aria di Torino", dopo che dalle prime ore della mattina si è sviluppato un incendio presso l'Amiat Tbd a Volpiano (Torino) nella zona industriale. L'agenzia regionale sottolinea che "non risultano abitazioni nell'immediato intorno" e che "l'incendio sta interessando materiali contenenti plastiche e materiali elettrici ed elettronici", I tecnici sono sul posto per i rilevamenti con strumentazione portatile e stanno verificando i dati delle centraline della rete fissa per le eventuali ricadute nei centri abitati" I fumi, a quanto viene riferito, stanno salendo sui 300-500 metri sopra il livello del suolo e sono trasportati verso sud. Sono visibili anche a chilometri di distanza. A bassa quota in prossimità dell'incendio non ci sono al momento dispersioni di inquinanti. "Al momento - afferma l'Arpa - non si presentano anomalie rispetto al periodo". Il personale tecnico, oltre all'uso della strumentazione portatile per le misure immediate sta posizionando anche la strumentazione per la misurazione di microinquinanti e diossine.

