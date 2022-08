Inchiesta Inter: chiesta archiviazione, nessuna irregolarità

MILANO, 03 AGO - Non sono emerse condotte da parte dell'Inter o da parte dei suoi vertici finalizzate ad alterare i bilanci del 2017/2018 e 2018/2019. E' questa in sintesi la motivazione con cui i pm di Milano Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli, hanno chiesto l'archiviazione dell'indagine a carico di ignoti sulle plusvalenze legate alle operazioni per la cessione di alcuni giocatori. Ora la parola passa al gip.

