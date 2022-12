Inchiesta su Brt e Geodis, Finanza sequestra 102 milioni

MILANO, 14 DIC - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato circa 102 milioni di euro in un'inchiesta del pm Paolo Storari che vede al centro i colossi della logistica Brt, la storica azienda italiana ex Bartolini attiva nelle spedizioni, e Geodis, entrambi controllati da due diversi gruppi francesi. In particolare, sono stati sequestrati 44 milioni a Brt e 37 a Geodis e 21 milioni a un'altra azienda 'intermediaria'. L'inchiesta per frode fiscale riguarda i cosiddetti 'serbatoi di manodopera', ossia lavoratori della logistica messi a disposizione da società intermediarie per le due grandi aziende.

