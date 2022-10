Incidente con 4 morti, madre e tre figli, grave il padre

REGGIO EMILIA, 30 OTT - Un'auto uscita di strada e finita a schiantarsi contro una casa disabitata. Sarebbe questa secondo le prime informazioni la dinamica, al vaglio della polizia locale, dell'incidente tra Villa Gaida e Cadé di Reggio Emilia dove sono morte quattro persone e una quinta è rimasta ferita. Si tratta di una Fiat Stilo con a bordo una famiglia di cinque persone: sono morte la madre e tre figli minori, mentre il padre che guidava è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Reggio Emilia. La via Emilia è stata chiusa per i rilievi.

