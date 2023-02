Incidente in galleria con tre vittime in A14 a Grottammare

GROTTAMMARE, 04 FEB - Un incidente stradale mortale nel tratto ascolano dell'A14, direzione Bologna, ha coinvolto diversi mezzi nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno), tra cui un'auto su cui viaggiava una famiglia di origine tedesca, e un tir. Secondo le prime informazioni, ci sono tre vittime e un'altra persona ferita. Lo scontro è avvenuto all'altezza del km 300, in corrispondenza, fa sapere Anas, di un "cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato", poco prima delle 11 e attualmente è chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Sul luogo dell'evento Vigili del Fuoco di distaccamento di San Benedetto del Tronto, i soccorsi sanitari e meccanici, Polizia Stradale e personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Sul posto traffico bloccato e 2 km di coda in entrambe le direzioni; 1 km di coda all'uscita obbligatoria di San Benedetto direzione Bologna. I vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'intera area dell'intervento. L'autostrada è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni per favorire le operazioni di soccorso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA