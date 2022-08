Incidente nel Torinese, tre morti e tre feriti

TORINO, 03 AGO - È di tre morti e tre feriti in gravi condizioni il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 19 sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià . L'incidente è accaduto a circa due chilometri dallo svincolo di Albiano in direzione Ivrea in un tratto privo delle barriere spartitraffico a centro strada. Lo scontro ha visto coinvolte una Fiat Panda e una Toyota Yaris. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo di 15 anni: erano tutti a bordo della Panda che ha terminato la propria corsa nel fossato a lato della carreggiata. Feriti i tre automobilisti a bordo della Yaris, che sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Dinamica del sinistro al vaglio della polizia stradale: una delle due vetture avrebbe effettuato un salto di corsia finendo sulla carreggiata opposta e provocando lo schianto. Il traffico in direzione Ivrea è stato bloccato e la bretella chiusa per permettere i rilievi.

