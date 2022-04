Incidente sulla Maiella, muore escursionista,ferito un amico

SULMONA, 28 APR - Stava facendo un'escursione con gli sci sul versante pescarese della Maiella quando, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe scivolato finendo in un crepaccio. La tragedia questa mattina in località Passo San Leonardo, non lontano da Sant'Eufemia a Maiella (Pescara). Marco Trozzi, 60 anni, originario di Pescocostanzo (L'Aquila), ha perso la vita mentre scendeva con gli sci in alta montagna. Era in compagnia di due amici di Roccaraso uno dei quali è rimasto ferito in modo grave; è stato il terzo escursionista, rimasto illeso, a dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118, l'elisoccorso e il Soccorso Alpino, per le operazioni di recupero della salma, e i carabinieri della compagnia di Popoli (Pescara), competenti per territorio. Trozzi gestiva un albergo a Pescocostanzo. La notizia ha subito fatto il giro del paese provocando sgomento e commozione.

