Incidente tir in Austria, lunghe code al Brennero

BOLZANO, 10 SET - L'incidente di un tir su territorio austriaco sta causando lunghe code sul tratto italiano dell'autostrada del Brennero, in direzione confine di stato. Il traffico verso nord oggi è particolarmente intenso per il rientro dei turisti tedeschi. Verso le ore 7 un camion, poco dopo il valico, è finito prima contro il guardrail per poi rovesciarsi su un lato. Il carico, bottiglie di vino, è così finito sul manto stradale. Durante i difficili lavori di ripristino il traffico diretto a Innsbruck transitava su una corsia unica. Le code e rallentamenti, soprattutto per i tir, sono arrivati fino a Bressanone, ovvero a una quarantina di chilometri dal confine di stato. Per la tarda mattinata le autorità austriache hanno annunciato la riapertura dell'autostrada.

