Incidenti: l'auto cappotta, 62enne muore nel Modenese

MODENA, 14 GEN - Un uomo di 62 anni ha perso la vita la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, in un incidente stradale avvenuto a Pievepelago, sull'Appennino modenese. L'auto sulla quale viaggiava ha cappottato. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Il conducente del mezzo è deceduto sul colpo, come constatato sul posto dai sanitari del 118. In via Isola Santa, dove è avvenuto l'incidente stradale mortale, sono subito arrivati anche i vigili del fuoco del vicino distaccamento volontario.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA