LODI, 26 SET - Incidente sul lavoro, stamani, in un'azienda di componenti per auto a Codogno (Lodi). Una donna di 40 anni ha subito lo schiacciamento di entrambe le mani in una pressa con l'amputazione di un dito. Subito soccorsa, è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza dove i medici l'hanno operata per cercare di salvare le altre dita e la funzionalità degli arti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA