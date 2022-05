Incidenti lavoro: muore agricoltore 82enne travolto da motozappa

PESARO, 31 MAG - Infortunio mortale ieri in strada dei Condotti, alla periferia di Pesaro. Un pensionato di 82 anni, Arcangelo Balduini, è stato trovato morto dopo esser stato travolto dalla sua motozappa. Probabilmente stava facendo marcia indietro e per cause da accertare ha sbattuto contro una rete. Il mezzo senza più controllo lo ha colpito al torace, gettandolo a terra. La fresa ancora in azione gli ha poi maciullato una gamba. Quando sono accorsi dei familiari, l'82enne probabilmente era già morto per il trauma toracico. I soccorritori non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Sul posto, anche i vigili del fuoco e la polizia che ha il compito di ricostruire le fasi dell'infortunio mortale. In questi primi mesi del 2022, gli infortuni in campagna con trattori e motozappe hanno provocato quattro morti in diverse zone della provincia di Pesaro Urbino, oltre a tre gravi ferimenti.

