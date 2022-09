MILANO, 21 SET - Un uomo è morto oggi schiacciato sotto in trattore a Sormano, in provincia di Como. L'incidente è avvenuto intorno alle 14. L'uomo stava guidando il mezzo che si è ribaltato e lui è rimasto schiacciato dentro la cabina. Inutili i soccorsi del 118 intervenuti con i vigili del fuoco, l'Ats e i carabinieri. E' il terzo morto sul lavoro nell'arco di poche ore in provincia del capoluogo.

