Incidenti montagna:sbaglia tuffo in una pozza, grave ragazza

MOGGIO UDINESE, 26 GIU - Una ragazza, di 23 anni, di Pordenone, si è ferita gravemente agli arti dopo essersi tuffata, da un'altezza di circa cinque metri, in una pozza d'acqua nella forra del Rio Simon, a Moggio (Udine). Allertati dal fidanzato, sul posto sono giunti l'elicottero sanitario Fvg e i tecnici del Soccorso alpino della locale stazione. Dopo un delicato spostamento a mano, per l'impossibilità di operare del velivolo nella stretta forra, pilota e tecnico verricellista hanno compiuto un'ardua operazione di recupero e trasporto della paziente fino all'ambulanza, che attendeva poco distante. La ragazza, è apparsa molto provata ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto ha riferito lei stessa ai soccorritori, l'incidente si è verificato per un'errata valutazione della zona del tuffo: prima di toccare l'acqua, la ragazza ha colpito uno spuntone di roccia emergente che le ha provocato varie fratture.

