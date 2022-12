Incidenti stradali: a Monopoli, donna morta e tre feriti

BARI, 26 DIC - Una donna di 72 anni è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a circa tre chilometri da Monopoli, sulla strada per Castellana Grotte. A quanto si apprende, la donna - di cui non è stato reso noto il nome - era a bordo di una vettura che si è scontrata con altri due mezzi. Nell'incidente sono rimasti coinvolti una Panda, un furgone e una Peugeot 307. I tre feriti sono stati ricoverati nell' ospedale di Monopoli e al Policlinico di Bari. Due di loro sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, personale dei vigili del fuoco e del 118. La vittima era di Putignano.

