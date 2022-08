Incidenti stradali: auto cade in dirupo in Friuli, un morto

DOGNA, 08 AGO - Un'auto è caduta in un dirupo nella zona di Pian dei Spadovai, in Alta Val Dogna (Udine), precipitando per un centinaio di metri. L'allarme è stato lanciato questa mattina ma l'incidente potrebbe essere accaduto nelle ore precedenti. Il conducente, un uomo di 72 anni, è morto. Sul posto sono giunti gli uomini delle stazioni di Cave del Predil e Moggio Udinese del Soccorso alpino e speleologico Fvg assieme a Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. La vittima aveva partecipato a un raduno in quota, poi di lui si erano perdute le tracce. L'allarme sulla sua scomparsa era stato lanciato attorno alle 22 di ieri dai familiari. Stamani, all'alba, una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Chiusaforte ha notato il veicolo nel dirupo. Il corpo era all'interno dell'abitacolo. E' stata esclusa la presenza di passeggeri. Le indagini sono state affidate alla Guardia di finanza intervenuta con il proprio reparto di Soccorso alpino. Sono in corso le operazioni di recupero della salma con l'elicottero.

