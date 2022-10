Incidenti stradali: auto contro muro, tre feriti

TRIESTE, 23 OTT - È di tre feriti, tutti cittadini statunitensi, di cui uno in serie condizioni, il bilancio di un incidente stradale accaduto la notte scorsa, poco prima delle 4:30, a Cortina di Giais, nel comune di Aviano (Pordenone). Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi, il conducente di una vettura ha perso il controllo dell'automezzo all'altezza della ex strada provinciale 29 "Pedemontana" ed è finito contro un muro. A bordo viaggiavano quattro persone. Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso, una automedica e una ambulanza. L'elicottero è atterrato nella piazzola del Cro di Aviano. Una delle quattro persone è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine in gravi condizioni. Altre due sono state portate all'ospedale di Pordenone in codice giallo. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco e un mezzo dei volontari della protezione civile di Aviano.

